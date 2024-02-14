Умерла актриса, сыгравшая проститутку в «Бриллиантовой руке» Малахов сообщил о смерти актрисы Островской из «Бриллиантовой руки»

Фото: Борис Кавашкин/ТАСС

Советская актриса Виктория Островская

Советская актриса Виктория Островская, сыгравшая в комедии «Бриллиантовая рука», скончалась на 86-м году жизни, сообщил в Telegram-канале телеведущий Андрей Малахов. По его словам, ходили слухи, что под конец жизни родные артистки бросили ее на произвол судьбы и оставили в нищете.

Ушла Виктория Островская, актриса, сыгравшая в «Бриллиантовой руке». <...> Виктория была в гостях у нас на программе, и ходили слухи про то, что родные под конец жизни бросили ее на произвол судьбы, оставив в нищете. Невероятно драматичная судьба. Очень жаль. Царствия небесного, — написал Малахов.

Телеведущий добавил, что ассистент режиссера Леонида Гайдая много лет назад заметил Островскую на улице. Тогда актриса попала на съемки «Бриллиантовой руки», даже не проходя пробы. Затем ей досталась эпизодическая роль в фильме «Старый знакомый», однако после этого ее карьере пришел конец, подчеркнул Малахов.

Ранее стало известно, что советская актриса Ольга Бган скончалась от последствий алкогольной зависимости. Обладая большим количеством поклонников, она умерла в полном одиночестве в ночь на 1 января 1978 года. Ее тело обнаружил первый муж Юрий Гребенщиков, который решил поздравить бывшую возлюбленную с Новым годом.