Умерла замхудрука Большого симфонического оркестра Ольга Доброхотова

В Москве на 88 году жизни скончалась музыковед, заместитель худрука Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского Ольга Доброхотова, передает ТАСС. Отпевание и прощание пройдут 21 июня в храме при Первой Градской больнице Москвы.

В возрасте 87 лет не стало Ольги Ивановны Доброхотовой — известного музыковеда, незаменимого человека в БСО им. П. И. Чайковского, супруги художественного руководителя оркестра Владимира Ивановича Федосеева. Для всего коллектива это огромная, невосполнимая утрата, — сказали в пресс-службе оркестра.

28 ноября прошлого года скончался российский певец и композитор Александр Градский в возрасте 72 лет. Причиной смерти стал инфаркт головного мозга. Также известно, что в начале ноября артиста беспокоило пониженное артериальное давление.

Градский родился 3 ноября 1949 года в городе Копейске Челябинской области. В 1974 году окончил факультет академического пения ГМПИ им. Гнесиных. В 1976 году записал песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Как молоды мы были», прославившую певца.