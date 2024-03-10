Умерла Светлана Моргунова: фото легендарного диктора СССР

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Светлана Моргунова на праздновании Международного женского дня в Культурном центре Эммануила Виторгана

10 марта стало известно о смерти диктора Центрального телевидения СССР народной артистки России Светланы Моргуновой. Всего за четыре дня до ухода она отпраздновала день рождения. По словам помощницы Моргуновой, теле- и радиоведущая умерла дома, у нее остановилось сердце.

Она также отметила, что пребывает в шоке от этого известия, и уточнила, что артистка ничем не болела. Информации о дате и месте прощания с диктором пока нет. Помощница также назвала Моргунову замечательным человеком.

Моргунова училась в театральной студии при театре имени Моссовета. В 1961 году она стала диктором ЦТ СССР, где работала в разных жанрах. Моргунова знакомила зрителей с программой телепередач, а также вела некоторые выпуски программ «Утренняя почта» и «Голубой огонек». В 2011 году она была удостоена ордена Дружбы за многолетнюю плодотворную деятельность и большие заслуги в развитии телерадиовещания.

Фото легендарного диктора в разные периоды жизни и карьеры — в галерее NEWS.ru

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