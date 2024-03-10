10 марта стало известно о смерти диктора Центрального телевидения СССР народной артистки России Светланы Моргуновой. Всего за четыре дня до ухода она отпраздновала день рождения. По словам помощницы Моргуновой, теле- и радиоведущая умерла дома, у нее остановилось сердце.
Она также отметила, что пребывает в шоке от этого известия, и уточнила, что артистка ничем не болела. Информации о дате и месте прощания с диктором пока нет. Помощница также назвала Моргунову замечательным человеком.
Моргунова училась в театральной студии при театре имени Моссовета. В 1961 году она стала диктором ЦТ СССР, где работала в разных жанрах. Моргунова знакомила зрителей с программой телепередач, а также вела некоторые выпуски программ «Утренняя почта» и «Голубой огонек». В 2011 году она была удостоена ордена Дружбы за многолетнюю плодотворную деятельность и большие заслуги в развитии телерадиовещания.
Фото легендарного диктора в разные периоды жизни и карьеры — в галерее NEWS.ru
Фото: Александр Макаров/РИА Новости
Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Светлана Михайловна Моргунова. 10 декабря 1966 года
Фото: Василий Егоров, Алексей Стужин/ТАСС
Диктор Центрального телевидения СССР Светлана Михайловна Моргунова.16 мая 1970 года
Фото: Герасимов Сергей/Фотохроника ТАСС
Светлана Моргунова (на переднем плане) на праздничной программе «Голубой огонек», посвященной Международному женскому дню 8 Марта
Фото: Александр Макаров/РИА Новости
Диктор Центрального телевидения Светлана Моргунова и конферансье Олег Марусев ведут концерт. 1 июля 1988 года
Фото: Пахомова Людмила/ТАСС
Супруга модельера Марина Юдашкина (слева), Светлана Моргунова и Валентин Юдашкин на открытии нового Торгового дома Валентина Юдашкина на Кутузовском проспекте. 17 октября 1997 года
Фото: ИТАР-ТАСС/Антон Тушин
Телеведущая Светлана Моргунова на юбилейном концерте певца И.Кобзона в Кремлевском дворце. 12 сентября 2007 года
Фото: ИТАР-ТАСС/Алексей Филиппов
Светлана Моргунова на съемках телепередачи «Две звезды» на Первом канале. 31 марта 2009 года
Фото: Антон Денисов
Заслуженная артистка РФ Светлана Моргунова и народный артист СССР Иосиф Кобзон. 12 сентября 2009 года
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Заслуженная артистка РФ Светлана Моргунова в кинотеатре «Пушкинский» перед началом премьерного показа фильма режиссера Светланы Дружининой «Виват, Анна!» 12 ноября 2009 года