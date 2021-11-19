Умерла снимавшаяся в картинах Гайдая актриса Нина Агапова

В возрасте 95 лет умерла советская и российская актриса театра и кино, заслуженная артистка РСФСР Нина Агапова. О её смерти на своей странице в Facebook сообщил режиссер Сергей Капков. Актриса снялась в более 100 картинах, в том числе у таких режиссёров как Леонид Гайдай и Эльдар Рязанов.

Умерла Нина Федоровна Агапова. Сегодня. Вот кто, действительно, рождена была Звездой и умела бы с достоинством нести это определение, если бы... если бы... Если бы в советском кино нашлось место для её шарма, — отметил Капков.

По его словам в отличие от Театра-студии киноактера, где Агапова играла и водевили, и мюзиклы, на экранах артистка возникала лишь в эпизодах — в шикарных платьях и на высоких каблуках. Как рассказал режиссёр, Агапова была очень остроумной и бесконечно самоироничной женщиной, она могла бы запросто играть и комических старух, но такие роли ей предложили всего пару раз, а потом она просто ушла из кино и со сцены и закрылась дома.

Чухрай, Басов, Гайдай — это её компания, сокурсники, друзья и коллеги мужа, оператора Сергея Полуянова. По её рассказам, Гайдай каждый год в день смерти Полуянова брал бутылку водки и шёл на его могилу на полдня. Это были удивительно преданные друг другу и профессии люди, уникальное поколение. И Нина Агапова из их числа. Вечная память, — говорится в сообщении режиссёра.

Нина Агапова родилась 30 мая 1926 года в Москве. Во время Великой Отечественной войны участвовала во фронтовых концертных бригадах. В 1951 году окончила ВГИК. За свою жизнь она снялась в более 100 картинах, в числе которых «12 стульев», «Не хочу быть взрослым», «Крейцерова соната», «Зависть богов», «Старики-разбойники». Из профессии она ушла в 2006 году.

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