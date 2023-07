Умерла певица Шинейд О'Коннор Irish Times: ирландская певица Шинейд О'Коннор умерла в возрасте 56 лет

Фото: Шинейд О'Коннор

BriganiArt/Suhmann/Global Look Press

Известная ирландская певица Шинейд О’Коннор умерла в возрасте 56 лет, сообщает газета Irish Times. Другие подробности издание не приводит.

Певица родилась 8 декабря 1966 года в пригороде Дублина. В 1985 году заключила контракт с лейблом Ensign Records и переехала в Лондон. В 1986 году дебютировала с саундтреком к фильму The Captive.

В 1990 году О’Коннор получила музыкальную премию Grammy за альбом I Do Not Want What I Haven’t Got. В том же году песня Nothing Compares 2 U стала лучшей по версии премии Billboard Music Awards. Всего на счету певицы 10 студийных альбомов.

На протяжении всей музыкальной карьеры О’Коннор появлялась информация о наличии у нее нервного расстройства. Несколько раз певица объявляла об уходе со сцены. Медики диагностировали у Шинейд биполярное расстройство. В июне 2016 она опровергла информацию о том, что пыталась покончить с собой.

В 2017 году О’Коннор сменила имя на Магду Давитт, а еще через год сообщила, что приняла ислам и теперь ее зовут Шухада.

В 2022 году 17-летний сын певицы Невиим Неста Али Шейн О’Коннор покончил с собой.

22 июля стало известно о смерти дочери знаменитого актера немого кино Чарли Чаплина Джозефины. Женщине было 73 года, она была четвертой среди детей Чаплина в его браке с Уной О’Нил. Причины ее смерти неизвестны.

Ранее сообщалось, что умер советский и израильский актер Владимир Портнов, известный по роли ювелира в фильме «Узник замка Иф». Артист скончался 14 июля в возрасте 82 лет. Причина смерти не уточняется.