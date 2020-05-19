Умерла переводчица книг Киплинга и Толкиена Галина Усова

https://static.news.ru/photo/06001a76-99c0-11ea-9042-fa163e074e61_660.jpg Галина Усова Фото: Галина Сергеевна Усова/vk.com

Умерла российская переводчица и поэтесса Галина Усова. 22 мая ей должно было исполниться 89 лет.

Информация о её смерти появилась в сообществе во «ВКонтакте», посвящённом её деятельности.

Эта группа была создана в феврале 2013 года для того, чтобы быть источником достоверной информации о Галине Сергеевне Усовой. Как могли мы реализовывали эту задачу. И при вашей поддержке мы провели несколько прекрасных встреч с Галиной Сергеевной, было издано и переиздано с десяток её книг, — говорится в сообщении.

Переводившая произведения Агаты Кристи, Джона Толкиена, Редьярда Киплинга, Джорджа Байрона и Уильяма Вордсворта Усова прославилась в социальных сетях благодаря тому, что продавала свои книги у станции метро «Политехническая» в Санкт-Петербурге.

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