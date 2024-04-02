Умерла народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова: что она сделала для кино

Фото: Дмитрий Зверев/РИА Новости

Татьяна Конюхова

Звезда фильма «Женитьба Бальзаминова» Татьяна Конюхова ушла из жизни в возрасте 92 лет. Чем она прославилась, что сделала для отечественного кинематографа?

Что известно о смерти Конюховой

Актриса, народная артистка РСФСР Татьяна Конюхова, известная широкому зрителю, в частности, по фильму «Женитьба Бальзаминова», скончалась на 93-м году жизни, сообщили представители Союза кинематографистов России. По данным объединения, причиной ее смерти стала продолжительная болезнь.

В Гильдии актеров кино подчеркнули, что Конюхова навсегда останется в памяти россиян яркой, талантливой и любимой актрисой.

«2 апреля на 93-м году после продолжительной болезни ушла из жизни актриса театра и кино, кавалер ордена Почета, народная артистка России Татьяна Георгиевна Конюхова. <...> Светлая память!» — говорится в сообщении.

Информации о дате и месте прощания с актрисой на настоящий момент нет.

Чем знаменита Конюхова

Татьяна Конюхова родилась 12 ноября 1931 года в Ташкенте, столице Узбекской ССР, в семье военнослужащего. Будущую артистку назвали в честь тети по отцу. Детство она провела в городе Каттакургане Самаркандской области. В 1946 году отец был направлен на работу в Латвию, и семья Конюховых переехала в Ригу. В 1949 году Татьяна окончила среднюю общеобразовательную школу в Лиепае.

Сразу после окончания школы Конюхова приехала в Москву и с первой попытки поступила (в 1949 году был конкурс 800 человек на место) во Всесоюзный государственный институт кинематографии (ВГИК) (мастерская Бориса Владимировича Бибикова и Ольги Ивановны Пыжовой), который окончила в 1955 году. Будучи студенткой второго курса, Татьяна дебютировала в кино, снявшись в главной роли Ганны в художественном фильме-сказке Александра Роу «Майская ночь, или Утопленница» (1952 год) по мотивам одноименной повести писателя Николая Гоголя. Первая роль Конюховой стала для нее знаковой. Афишами «Майской ночи» с фото героини, красавицы Ганны, были обклеены центральные улицы Москвы.

Фото: РИА Новости Кадр из советского кинофильма «Первые радости» (режиссер Владимир Басов). В роли Лизы — артистка Татьяна Конюхова, в роли Кирилла — артист Виктор Коршунов

В 1950-е исполнила главные роли в картинах «Доброе утро» (бригадир шоферов Катя Головань), «Разные судьбы» (Соня Орлова), «Гори, моя звезда» (Неля Булатова), «Время летних отпусков» (Анна Ильинична Горелова). Режиссер Эльдар Рязанов видел Татьяну в образе Лены Крыловой в культовом фильме «Карнавальная ночь». Однако Конюхова пожертвовала этой возможностью, так как драматическое амплуа ценила гораздо выше комедийного жанра. Именно она посоветовала вместо себя попробовать Людмилу Гурченко.

С 1956 по 1992 год была актрисой Театра-студии киноактера в Москве. После ухода из театра занималась с детьми в театральной студии при Московской детской академии народного художественного творчества в Перово.

В 1960–1961 годах служила в труппе Государственного академического Малого театра СССР в Москве. В 1964 году на экраны вышел фильм «Женитьба Бальзаминова», где Конюхова сыграла роль дворовой девки Химки.

С 1964 года выполняла обязанности члена комитета по Ленинским премиям в области литературы и искусства, с 1969 года — члена Центрального комитета профсоюза работников культуры.

С 2000 года преподавала актерское мастерство и была профессором и художественным руководителем актерской мастерской в Московском государственном университете культуры и искусств (МГУКИ).

Конюхова снялась в нескольких десятках художественных фильмов. Работала в радио- и телепостановках, занималась дубляжом. Именно ее голос слышен из уст Милен Демонжо в знаменитой киноэпопее о Фантомасе. Также Конюхова выступала с собственной концертной программой — читала стихи Марины Цветаевой и Анны Ахматовой.

Фото: РИА Новости Артисты (слева направо): Татьяна Конюхова в роли Даши, Лаврентий Масоха в роли полового и Сергей Филиппов в роли казака в фильме «Олеко Дундич»

Что известно о личной жизни Конюховой

Конюхова трижды была замужем. Первым супругом актрисы в 1954 году стал главный редактор одного из крупных объединений киностудии «Мосфильм» Валерий Карен. Вторым — звукорежиссер Борис Венгеровский.

С 1959 по 1986 год Конюхова состояла в браке с легкоатлетом, заслуженным мастером спорта СССР Владимиром Кузнецовым. Они были вместе до смерти Кузнецова, который ушел из жизни в 1986 году.

У пары в 1961 году родился сын Сергей, который впоследствии стал сотрудником МИД России. Также в Министерстве иностранных дел работает и внучка Конюховой Ольга, являющаяся по совместительству мастером спорта.

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