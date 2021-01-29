Умерла народная артистка РФ певица Алла Иошпе

https://static.news.ru/photo/a56725b8-630b-11eb-b6ed-fa163e074e61_660.jpg Стахан Рахимов и Алла Йошпе Фото: Юрий Машков/ТАСС

Народная артистка РФ, знаменитая эстрадная певица Алла Иошпе умерла на 84-м году жизни. Об этом сообщила писательница Мария Арбатова.

В своём Facebook она опубликовала фото Иошпе с мужем — певцом Стаханом Рахимовым. Арбатова пожелала ему сил справиться с утратой.

Умерла Алла Иошпе — человек нереальной красоты и таланта. Хотела вырезать её лицо из любимой фотки, потом поняла, что не могу, они одно целое. Дай бог Стахану здоровья и сил перенести эту потерю, — написала Арбатова.

Дуэт Иошпе и Рахимова был наиболее популярен в 60–70-х годах прошлого века. Однако после того как в 1979 году они подали документы на выезд в Израиль, их не только не выпустили из страны, но и запретили выступать на сцене. Более того, имевшиеся на тот момент их записи с радиоэфиров и выступлений были размагничены.

Они стали устраивать домашние концерты, но лишь в конце 80-х им снова было позволено вернуться на большую сцену. В 2002 году супругам было присвоено звание народных артистов России.

Причина смерти Аллы Иошпе не сообщается. Также пока неизвестно, когда пройдут прощание с певицей и похороны.

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