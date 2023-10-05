Умерла народная артистка РФ Наталия Королева: чем известна, когда прощание

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Наталия Королева

Народная артистка России Наталия Королева умерла на 76-м году жизни. Она скончалась 3 октября, накануне гастролей. Чем запомнится актриса и когда пройдет прощание с ней?

Чем известна Наталия Королева

Наталия Королева родилась 5 апреля 1948 года. В 1966 году она окончила Свердловское театральное училище, после чего поступила в городской ТЮЗ. Играла в драматических театрах Новочеркасска, Архангельска и Черкесска.

С 1983 года она служила в Иркутском драмтеатре. Среди сценических работ Королевой — Василиса из пьесы Горького «На дне», Ева в «Веселись, негритянка», Анна Тимирева в «Звезде адмирала», Иокаста в пьесе «Эдип-царь», Аркадина в «Чайке», Мальвина в «Золотом ключике» и другие.

В 2017 году артистка стала лауреатом премии губернатора за создание спектакля «Прощание с Матерой» по повести Валентина Распутина. Также она награждена знаком отличия «За заслуги перед Иркутской областью», является почетным гражданином Иркутской области.

В 2023 году Королева была удостоена премии губернатора Иркутской области за личный вклад в обеспечение эффективной деятельности учреждений культуры в номинации «За творческий вклад». В марте того же года актрисе вручили премию «Золотая маска» в номинации «За выдающийся вклад в развитие театрального искусства».

Что известно о смерти Наталии Королевой

О смерти Наталии Королевой сообщил Иркутский академический драматический театр имени Н. П. Охлопкова, где она служила. Артистка ушла из жизни 3 октября, накануне гастролей. Ей было 75 лет.

«Потеря театра велика. Наталия Королева — актриса огромного дарования, предельной искренности, редкой интеллектуальной глубины. Ее талант включал в себя богатые сокровища неостывшего сердца, целительную иронию, жизнеутверждающий оптимизм», — говорится в сообщении.

Соболезнования также выразил и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«На сцене Наталия Васильевна не играла, она — жила. Жила каждой ролью, каждым характером. Соболезную семье и близким Наталии Васильевны. Регион скорбит вместе с вами», — прокомментировал он.

Причины смерти артистки не сообщаются. Отпевание Королевой состоится 7 октября в Михаило-Архангельской Харлампиевской церкви с 10:00 до 11:00. Прощание пройдет с 11:30 до 12:30 на Основной сцене Иркутского академического драматического театра.

Кто еще из знаменитостей умер в октябре

Актер Сергей Зубенко скончался 2 октября на 62-м году жизни после продолжительной болезни. Прощание с ним состоится сегодня, 5 октября, в омском Доме актера.

Рэпер Никита Островский, известный под псевдонимом Джино, умер 4 октября. Ему был 41 год. За несколько дней до смерти музыкант попал в больницу с признаками простуды. Он скончался из-за осложнений от COVID-19.

Словацкая оперная певица Патриция Янечкова ушла из жизни 1 октября в возрасте 25 лет. В начале 2022 года у нее был диагностирован рак груди.

Актер фильма «Карты, деньги, два ствола» Джэйк Абрахам умер 1 октября. Ему было 56 лет. Причиной смерти стал рак предстательной железы.

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