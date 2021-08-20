Умерла мать Николая Ерёменко-младшего – актриса Галина Орлова

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Народная артистка Белорусской ССР Галина Орлова умерал в возрасте 92 лет в Минске. Она являлась старейшей актрисой Купаловского театра и была женой Николая Ерёменко-старшего и матерью Николая Ерёменко-младшего, сообщает телеканал ОНТ.

Обстоятельства и причина смерти не уточняются , о дате прощания с актрисой станет известно позднее.

На сцене Галина Орлова играла с 1948 года, в Купаловском театре актриса служила с 1959 года. В 1991 году жена Ерёменко-старшего получила звание народной артистки БССР.

Глава республики Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким актрисы. Президент отметил, что Орлова до последней минуты жизни сохранила верность Национальному академическому театру имени Янки Купалы.

Созданные ею на легендарной сцене незабываемые образы вошли в золотой фонд отечественной культуры. Жизненный и творческий путь Галины Александровны — яркий пример самоотверженного служения искусству и Родине. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах, — говорится в соболезновании.

Ранее сообщалось, что российский художник Евгений Гороховский скончался 19 августа на 71-м году жизни из-за осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией (COVID-19). Гороховский появился на свет в Одессе. Его отец — Эдуард Гороховский — также был художником.