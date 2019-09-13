Искусствовед, академик Российской академии художеств Стелла Базазьянц умерла у себя дома 11 сентября в результате болезни. Ей было 84 года.
Стелла Борисовна ушла из жизни 11 сентября в своей квартире на ул. Каретный Ряд. Ей было 84 года, — сообщает АГН «
Москва».
Перу Базазьянц принадлежат многие научные труды о художниках, галереях, декоративном искусстве и интерьерах. Она являлась заслуженным работником культуры и заслуженным деятелем искусств России.
Ранее News.ru сообщал, что ушёл из жизни исполнитель главной роли в известной рок-опере «Иисус Христос — суперзвезда» — Джефф Фенхолт. Артист умер в США. Певец скончался за пять дней до 69-летия.