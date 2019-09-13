https://static.news.ru/photo/7ed530f0-d542-11e9-acf2-fa163e074e61_660.jpg Стелла Базазьянц Фото: rah.ru

Искусствовед, академик Российской академии художеств Стелла Базазьянц умерла у себя дома 11 сентября в результате болезни. Ей было 84 года.

Стелла Борисовна ушла из жизни 11 сентября в своей квартире на ул. Каретный Ряд. Ей было 84 года, — сообщает АГН « Москва ».

Перу Базазьянц принадлежат многие научные труды о художниках, галереях, декоративном искусстве и интерьерах. Она являлась заслуженным работником культуры и заслуженным деятелем искусств России.

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