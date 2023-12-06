Умерла художница — создательница Винни Пуха Наталия Богомолова

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Художница Наталия Богомолова умерла в возрасте 83 лет в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. Она работала над созданием таких мультфильмов, как «Винни Пух», «Котенок по имени Гав», «Дед Мороз и лето». По данным канала, в ноябре она повредила шейку бедра во время падения и организм не справился с тяжелыми последствиями травмы.

Богомолова — советский и российский художник-мультипликатор, постановщик и режиссер. В 2012 году получила звание заслуженного художника России. Она работала более чем над 200 мультфильмами. Среди них «Песенка мышонка», «Бобик в гостях у Барбоса», «Дядя Степа — милиционер», «Голубой щенок», «Каникулы в Простоквашино» и другие.

В сентябре в российской столице на 92-м году жизни скончался художник Герман Мазурин. Он был известен как создатель образа дяди Степы для книги Сергея Михалкова. Как иллюстратор он оформил более 300 книг, среди них «Каштанка», «Старик Хоттабыч», «Приключения Тома Сойера», «Слон», «Гиперболоид инженера Гарина» и «Аэлита». Отмечается, что за два месяца до смерти Мазурин неудачно упал дома, его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой.

А в феврале 2021 года от коронавируса умер художник-постановщик анимационных фильмов, в том числе и трилогии о Винни Пухе, Владимир Зуйков. Ему было 86 лет. Среди его работ также «Халиф-аист», «Икар и мудрецы», «Фильм, фильм, фильм» и другие.