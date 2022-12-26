Умерла актриса московского театра «Эрмитаж» Аля Никулина

Фото: ermistage.ru

Аля Никулина

Умерла актриса театра и кино Аля Никулина, сообщается на странице Московского театра «Эрмитаж» в социальной сети «ВКонтакте». Ее не стало на 86-м году жизни. Причина смерти артистки неизвестна.

С прискорбием сообщаем, что вчера, 25 декабря, не стало Али Федоровны Никулиной, актрисы нашего театра, работавшей в «Эрмитаже» 30 лет. <...> Аля Фёдоровна Никулина была и остаётся частью нашего коллектива, частью души «Эрмитажа». Светлая память удивительному и светлому человеку! — говорится в сообщении.

Никулина полюбилась зрителям ролям в спектаклях «Безразмерное Ким-танго» (дама), «Полет Ди Грассо» (нянька), «Скверный анекдот» (Безумная женщина), «Мотивчик» (жена прокурора), «Зойкина квартира» (закройщица), «Азеф» (Лилия Михайловна), «Мольер Тартюф в Школе клоунов» (госпожа Пернель) и «Цари» (мама).

Среди наиболее известных работ Никулиной в кино можно выделить «Еще люблю, ещё надеюсь» (1984), «Метро» (2012), «Противостояние» (1985), «Эпидемия» (2018), «Школа» и «Краткий курс счастливой жизни» (реж. Валерия Гай Германика, 2010-2011), а также многие другие.

Актриса была награждена Орденом Трудового Красного знамени.

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