Умерла актриса из сказки «Двенадцать месяцев»

На 74-м году жизни умерла советская и российская актриса, исполнительница главной роли в фильме-сказке «Двенадцать месяцев» Наталья Попова. О её кончине сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» театр-фестиваль «Балтийский дом», в котором служила актриса.

Поповой не стало 26 июня. В театре не уточнили причину смерти и дату прощания, однако говорится, что горе стало внезапным.

Кажется, не так давно мы выпустили премьеру спектакля «Восемь любящих женщин», в которой Наталья Ивановна сыграла роль Бабушки. Много говорили, строили планы на будущее. И вот, такое внезапное горе, такая невосполнимая потеря, — говорится в сообщении.

Попова вошла в труппу театра в 1975 году. Карьеру актрисы юная Наталья успешно сочетала с преподавательской деятельностью. Её ученики — выпускники актёрского факультета Института культуры и искусств в Санкт-Петербурге. Одной из самых известных её ролей в кино стала падчерица в фильме-сказке «Двенадцать месяцев». Кроме того, она известна по кинолентам «Наш бронепоезд», «Тамбовская волчица», «Врача вызывали?», «Скандальное происшествие» и другим.

Ранее сообщалось, что умер сыгравший царя Ивана III актёр Леонид Топчиев. Ему был 91 год.