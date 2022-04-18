Умерла актриса из сериала «Улица разбитых фонарей» Людмила Елисеева
Антон Соловьев
Антон Соловьев
19:09, 19 апреля 2022
Людмила ЕлисееваФото: kino-teatr.ru
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18 апреля умерла российская актриса Людмила Елисеева, об этом сообщил Театр-фестиваль «Балтийский дом» на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Актрисе было 84 года.
18 апреля на 85-м году жизни после продолжительной болезни скончалась Людмила Михайловна Елисеева. Приносим искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам актрисы, — говорится на странице во «ВКонтакте».
Елисеева широкому зрителю известна по работам в таких проектах, как «Улицы разбитых фонарей», «Тайны следствия» и другие отечественные сериалы.
18 апреля также стало известно, что театральный режиссёр, народный артист РФ Леонид Хейфец умер на 88-м году жизни. Незадолго до этого он был госпитализирован в больницу.
Хейфец был режиссёром Центрального театра Советской армии, Государственного академического Малого театра. Последнее место работы — Московский академический театр имени Владимира Маяковского. Всего им было поставлено свыше 30 спектаклей.
Также Хейфец преподавал режиссуру в Театральном институте имени Б. В. Щукина при Государственном Академическом театре имени Е. Б. Вахтангова и в Российском институте театрального искусства.
Среди его учеников — Нина Чусова, Вадим Данцигер, Артур Смольянинов, Павел Деревянко.