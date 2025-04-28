Умерла актриса из сериала «Кулагины» Актриса из «Двух капитанов — 2» и «Кулагиных» Леви умерла в 58 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская актриса театра и кино Элеонора Леви (Мовилло) скончалась на 59-м году жизни, сообщается на сайте «Кино-театр.ру». Зрителям она известна ролью Фаины Каплан в фильме «Два капитана — 2» режиссера Сергея Дебижева. Она также сыграла мать Гусева в сериале «Кулагины» и эпизодические роли в картинах «Крепкие орешки — 2», «Невский. Охота на Архитектора», «Метод Михайлова», «Тайны следствия — 19» и других.

Леви родилась 8 июля 1966 года. За ее плечами был театральный факультет Воронежского государственного института искусств по специальности «артист драматического театра и кино» (курс Н. В. Дубинского). Причина смерти не раскрывается. Дата и место похорон также неизвестны.

Также стало известно о смерти актера, сценариста и режиссера Славомира Крыньского. Ему было 73 года. Он умер в родном городе Лодзи. В некрологе его назвали мастером комедии.

Тем временем стало известно, что прощание с народным артистом России Фиданом Гафаровым пройдет 29 апреля в Башкирском театре драмы. По словам министра культуры Башкирии Амина Шафикова, после этого будет организован траурный митинг. Гафаров умер на 78-м году жизни. За годы службы в театре Гафаров сыграл множество ролей. Певец стал популярным исполнителем народных и эстрадных песен.