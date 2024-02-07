Умерла актриса из «Мухтара» и «Семейного детектива» Актриса из «Мухтара» и «Семейного детектива» Сафронова умерла на 72-м году жизни

Советская и белорусская актриса Елена Сафронова, которая известна зрителю по сериалам «Семейный доктор» и «Мухтар. Новый след», скончалась на 72-м году жизни, сообщила пресс-служба Могилевского областного театра драмы и комедии имени Дунина-Марцинкевича. Прощание с актрисой состоится 8 февраля.

Ушла из жизни Елена Ивановна Сафронова, артист драмы — ведущий мастер сцены, замечательный человек и профессионал своего дела. За 43 года службы в театре Елена Ивановна создала незабываемые яркие образы, практически до последнего дня находясь на сцене, — говорится в сообщении театра.

Ранее стало известно о смерти 27-летнего актера Электротеатра Станиславского Кирилла Турутина. О причинах ухода артиста из жизни неизвестно. Представители театра подчеркнули, что Турутин был талантливым человеком и активно участвовал в жизни культурного учреждения.

До этого скончался актер театра и кино Дмитрий Овчинников, известный зрителям по сериалу «Универ». Он ушел из жизни в возрасте 50 лет после тяжелой и продолжительной болезни. В музыкальном театре «Геликон-опера» Овчинникова назвали незаурядным артистом, любимцем московской публики и человеком с потрясающим чувством юмора.