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Умерла актриса Ирина Печерникова

23:45, 01 сентября 2020 10
Ирина Печерникова Ирина Печерникова Фото: Twitter

Актриса Ирина Печерникова, сыгравшая главную роль в фильме «Доживём до понедельника», умерла на 75-м году жизни. Об этом сообщила подруга актрисы Нина Давыдова.

Пока причина смерти неизвестна, мы сидим, ждём полицию,цитирует ТАСС её сообщение.

Отмечается, что актриса много болела в последнее время.

Одной из ярких ролей Печерниковой был персонаж Марии Васильевной Татариновой в картине «Два капитана». Кроме того, она снялась в сериале «Вариант "Омега"». Помимо перечисленных фильмов стоит так же отметить и другие её работы: «Города и годы», «По собственному желанию», «Птицы наших надежд», «Личное счастье», «Необыкновенное лето» и «Набат на рассвете».

Как писал NEWS.ru, певицу Валентину Легкоступову, умершую 14 августа, похоронили в сделанном в Италии белом гробу стоимостью около миллиона рублей.

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