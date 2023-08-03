Умерла актриса Ирина Мирошниченко: причина смерти, мужья и главные роли

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла сегодня, 3 августа, на 82-м году жизни. О кончине знаменитости сообщил ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий. Актриса ушла из жизни в реанимации больницы, так и не придя в сознание. Чем Мирошниченко запомнится зрителям?

Путь к славе Ирины Мирошниченко

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле, где ее мать Екатерина Антоновна находилась на эвакуации во времена Великой Отечественной войны. После ВОВ семья будущей звезды вернулась в Москву. Несмотря на бытовые трудности, мама Мирошниченко старалась прививать дочери хороший вкус и любовь к искусству.

Екатерина Антоновна сама стремилась получить актерское образование и играть на сцене, но воплотить эту мечту смогла только дочь. В небольшой квартире она нашла место для пианино, на котором стала играть Ирина. Уже в шесть лет девочку приняли в школу при училище имени Гнесиных — в класс скрипки.

Будущая актриса еще в школе поняла, чем хочет заниматься в будущем. Она ходила в студию при театре Ленинского комсомола, а после школы решила поступать в Школу-студию МХАТ. Вступительные экзамены у нее принимал Владимир Высоцкий.

Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко

Мирошниченко впервые появилась в кино еще в студенческие годы: она сыграла роль в фильме Георгия Данелия «Я шагаю по Москве». В 1952 году артистка окончила Школу-студию Московского Художественного театра. С того же года она начала служить во МХАТе.

Первой большой ролью Мирошниченко стала разведчица Галина Ортынская в фильме «Их знали только в лицо». Картина имела большой успех у зрителей. При этом путь актрисы к славе не был легким. На пробах ей часто отказывали, причем уже на последнем этапе. Звезда признавалась, что раскрыть талант ей дал возможность режиссер Андрей Тарковский. В творческом союзе с ним звезда выпустила несколько компакт-дисков, музыкальных альбомов и подготовила концерт к 850-летию Москвы.

Также она снялась в таких фильмах, как «Дядя Ваня», «Кремлевские куранты», «Пришел солдат с фронта», «И другие официальные лица», «Вам и не снилось», «Зимняя вишня», «Андрей Рублев».

«Тарковский заметил меня, когда я пила кофе в „Национале“. Он глаз с меня не сводил, а я гордо показывала обручальное кольцо. На следующий день предложил попробоваться на роль Марии Магдалины», — рассказывала Мирошниченко порталу 7days.ru.

Мужья и романы Ирины Мирошниченко

Первым мужем Ирины Мирошниченко стал драматург Михаил Шатров. Пара поженилась в 1960 году и прожила вместе 12 лет. Актриса ушла от Шатрова к литовскому режиссеру Витаутасу Жалакявичусу. Отношения с ним у знаменитости завязались на съемочной площадке и долго скрывались. Жалакявичус, как и Мирошниченко, в тот момент был не свободен.

Деятели искусства оставили своих возлюбленных, затем сошлись и поженились, но в браке прожили всего полгода. По словам Мирошниченко, Витаутас требовал восхищения им — актриса оказалась к такому не готова и вскоре начала скучать по Шатрову. Она признавалась, что не единожды пожалела о разводе с драматургом, передает StarHit.

«Если бы тогда я не ушла от Михаила, моя судьба сложилась бы по-другому, стала бы домашней, родила бы деток», — сокрушалась актриса.

Спустя несколько лет Мирошниченко снова вышла замуж за коллегу — актера Игоря Васильева. Артисты прожили вместе пять лет. Инициатором расставания стала Мирошниченко. Позже она призналась, что причиной разрыва было желание Васильева иметь детей.

«Игорь очень хотел детей, а я постоянно откладывала этот вопрос, все хотела преуспеть в карьере. Время шло, муж расстраивался, а уступить ему и оставить карьеру даже на время я не могла себе позволить. А потом поняла, что надо просто отпустить Игоря создавать новую семью», — рассказывала Мирошниченко.

Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Mikola Gnisyuk/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Russian Look/Global Look Press Кадр из фильма «Дядя Ваня» Фото: Russian Look/Global Look Press Кадр из фильма «Дядя Ваня» Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Alexandr Yakovlev/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко в спектакле «Моя дорогая Матильда» Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко в спектакле «Моя дорогая Матильда» Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Ирина Мирошниченко Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Ирина Мирошниченко Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press Ирина Мирошниченко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ирина Мирошниченко и Лев Лещенко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press Ирина Мирошниченко и Лев Лещенко Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Ирина Мирошниченко и Владимир Машков Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press Ирина Мирошниченко и Владимир Машков Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Ирина Мирошниченко и Василий Лановой Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Ирина Мирошниченко и Василий Лановой

Причина смерти Мирошниченко

Самочувствие звезды ухудшилось 24 июля. Она неделю лечилась дома, но затем потеряла сознание, начала хрипеть, у нее поднялась температура до 40 градусов. Актрисе пришлось вызвать скорую помощь.

Мирошниченко была госпитализирована в Московскую инфекционную клиническую больницу 30 июля. Артистку сразу направили в реанимацию, где диагностировали тяжелое поражение клапана сердца, а также фоновые осложнения. Среди них — пневмония, тромбоз, фибрилляция и сепсис, писал Telegram-канал Mash. Врачи подключили Мирошниченко к ИВЛ и поддерживали ее медикаментами. Однако медики оказались бессильны спасти жизнь актрисы.

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