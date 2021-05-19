Умерла актриса и ведущая «Пионерской зорьки» Галина Новожилова

Известная советская актриса и радиоведущая Галина Новожилова умерла в возрасте 98 лет. Новожилова работала в Российском академическом молодёжном театре с 1945 по 2003 год и вела программы «С добрым утром!» и «Пионерская зорька», о кончине легенды сообщил РАМТ.
За плечами актрисы более 30 работ в кино и 60 — в театре, её голосом
Голос Галины Новожиловой знаком всем жителям Страны Советов с самого детства, она озвучила множество аудиокниг. Именно с её голоса начинались выходные дни в СССР в юмористической передаче «С добрым утром!», а учебный день для всех школьников — с бодрого приветствия в «Пионерской зорьке».
Актриса родилась 28 ноября 1922 года, окончила Театральное училище имени Щукина, в 1944 году — МГТУ. Большую часть жизни Новожилова отдала Центральному детскому театру, который сейчас носит название РАМТ. В 2002 году актриса была награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Как сообщалось ранее, актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в советской сказке про Буратино, умерла в возрасте 53 лет, рассказал журналистам её муж — артист Алексей Войтюк. В 2018 году у женщины обнаружили онкологическое заболевание.