Умер звезда мюзикла «Последнее испытание» Зимин: что он сделал для театра

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Умер актер из мюзикла «Последнее испытание» Олег Зимин. От чего скончался артист, что он сделал для кино, чем запомнился зрителям?

От чего умер Олег Зимин

Артист ушел из жизни за 10 дней до своего дня рождения, 17 мая. Зимину, служившему в Московском детском музыкально-драматическом театре «Поколение» с 2006 года, 28 мая могло исполниться 65 лет. Актер скончался в столице.

«Олег Михайлович пришёл в наш театр в 2006 году и стал его неотъемлемой частью не только как солист-вокалист в многочисленных музыкальных постановках, но и как ведущий многих тематических концертных программ и вечеров, эрудированный и интересный рассказчик, опытный конферансье. <...> Скорбим и сопереживаем вместе с родными и близкими Олега Михайловича о его трагическом уходе!» — говорится в сообщении.

Причина смерти артиста не уточняется. Церемония прощания с Зиминым состоится 20 мая в Николо-Архангельском крематории.

Коллега Зимина, актер Юрий Красов признался во «ВКонтакте», что у него не укладывается в голове смерть звезды мюзикла «Последнее испытание». По словам артиста, ему тяжело осознавать, что еще недавно вместе с Зиминым они сидели в одной гримерке и готовились к спектаклю.

«Очень тяжело осознавать, что буквально на прошлой неделе играли с Олегом Михайловичем в одном спектакле, после общались в гримерке — ему всегда было о чём рассказать, и делал он это великолепно... А теперь его нет. Просто как-то не укладывается это. Но увы... Всегда буду вспоминать о вас, Олег Михайлович, покойтесь с миром», — написал коллега Зимина.

Актриса Тамила Делавер также выразила соболезнования близким. Она поблагодарила коллегу за поддержку и ценные замечания.

«Спасибо Вам за поддержку, за ценные замечания, за Ваше неповторимое чувство юмора, байки и анекдоты: так, как Вы, не расскажет никто другой… Я буду помнить наш последний разговор во время „Недоросля“. Спасибо за все. Покойтесь с миром», — написала артистка.

Зрители также выразили поддержку семье и близким Зимина. Поклонники отметили, что уход актера — это «большой удар по сердцу», и выразили надежду на то, что родственники справятся с этой болью.

«Знаю, мы больше не встретимся. Спасибо за добрые слова и напутствия, когда я работал с Вами. Спасибо», — добавил артист Рубэн Навасардян.

В группе, посвященной мюзиклу «Последнее испытание», в котором играл Зимин, подчеркивается, что артист был настоящей звездой шоу.

«Не стало актера, игравшего в мюзикле „Последнее испытание“ белого мага Пар-Салиана. Исполнение Олега Михайловича стало одним из самых лучших, и для многих именно его образ белого мага стал каноничным и любимым», — подчеркивают поклонники постановки.

Чем запомнился Олег Зимин

Зимин родился в 1959 году. После окончания школы он поступил в академию музыки имени Гнесиных, которую успешно окончил. Актер также с отличием окончил Российскую академию театрального искусства.

Зимин начинал свой творческий путь в Ростовском государственном музыкальном театре. 18 лет назад артист присоединился к труппе Московского детского музыкально-драматического театра «Поколение».

За время работы в нем актер запомнился зрителям разных возрастов игрой в спектаклях «Гусарская баллада» (Кутузов), «Недоросль» (Правдин), «Красная Шапочка» (Медведь), «Садко и Царевна Морская» (Волхв), «Женитьба Бальзаминова» (Чебаков), «Как Соловей-разбойник Ивану-солдату помог» (Думный дьяк), «Гусар. История любви» (Лерман) и многим другим.

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