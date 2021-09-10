Умер звезда «Глухаря» и «Интернов» Яковлев

Актёр театра и кино, сыгравший в сериалах «Интерны» и «Глухарь», Владимир Яковлев умер в возрасте 62 лет. Об этом сообщает Kino-Teatr.ru.

Артист умер ещё 27 августа, однако об этом стало известно только сейчас. Причина смерти не называется. В комментариях к материалу издания пользователи выразили соболезнования родным и близким актёра, а также задались вопросом, почему о его кончине стало известно только спустя две недели.

Не могу поверить, что Владимира Яковлева больше нет! И ведь действительно странно, почему только сейчас стало известно о смерти такого известного артиста? Нравился всегда, в любой роли. Колоритный и харизматичный, — написала одна из пользовательниц.

Владимир Яковлев в 1986 году окончил Высшее театральное училище имени Щепкина. Тогда же, в 1980-е годы, дебютировал в кино. Работал в Малом театре и театре «Модерн». Сыграл более чем в 170 кинолентах.

Ранее американский актёр Артур Метрано, известный по роли лейтенанта Маузера в фильме «Полицейская академия», умер в США. Ему было 84 года.