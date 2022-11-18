Умер звезда фильма «Женя, Женечка и „Катюша“» Умер заслуженный артист России Владимир Мусатов

Фото: brtd.su/teatr

Владимир Мусатов

Заслуженный артист России Владимир Мусатов умер на 78-м году жизни, сообщили в Брянском областном театре драмы имени А. К. Толстого. Актер скончался после продолжительной болезни.

С прискорбием извещаем о том, что 16 ноября после продолжительной болезни на 78-м году ушёл из жизни заслуженный артист РФ Мусатов Владимир Андреевич. Не стало прекрасного человека, которого многие знали, любили и уважали, — говорится в сообщении.

Мусатов был лауреатом премии «Признание», с 1976 года входил в состав членов Союза театральных деятелей России. Звание заслуженного артиста ему было присвоили в 2004 году.

Актер знаком зрителям по своим ролям в советских фильмах. Его помнят по картинам «Летучая мышь», «Открытая книга», «Молодость», «Прощание с Петербургом», «Женя, Женечка и „Катюша“» и «Люди на мосту». Однако большую часть жизни он посвятил работе в Брянском областном театре драмы имени А. К. Толстого.

Ранее стало известно, что в возрасте 73 лет умер актер и режиссер Александр Сайко. Он запомнился зрителям своими ролями в фильмах и сериалах, таких как «Умирать не страшно», «Ученик лекаря», «Черная метка», «Встреча», «Счастливый маршрут», «Человек без пистолета», «Чокнутая», «Гладиатор по найму», «Цветы провинции», «Раба любви», «Сто солдат и две девушки» и других.