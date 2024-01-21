Умер звезда «ДМБ» Виталий Вашедский: что он сделал для кино и театра

Фото: Киностудия «Полигон»

Виталий Вашедский в фильме «ДМБ»

Ушел из жизни звезда фильма «ДМБ» Виталий Вашедский. Что стало причиной смерти, по каким ролям его запомнили зрители?

Что известно о смерти Виталия Вашедского

Артист театра и кино, актер Театра на Таганке умер в возрасте 58 лет. В пресс-службе театра сообщили, что Вашедский ушел из жизни 20 января. Причины скоропостижной кончины не сообщаются.

«20 января 2024 года в возрасте 58 лет скончался Виталий Евгеньевич Вашедский, российский актёр театра и кино. <...> Театр на Таганке выражает соболезнования семье, друзьям и коллегам Виталия Евгеньевича», — говорится в заявлении.

О дате и месте прощания с артистом будет объявлено дополнительно.

Как прославился Виталий Вашедский

Будущий артист родился 19 октября 1965 года в городе Ступино Московской области. Вашедский с детства увлекался музыкой — окончил среднюю музыкальную школу по классу фортепиано и стал победителем фестиваля авторской песни, проходившего в 1995 году во Фрязино.

В 1990 году окончил актерский факультет ГИТИСа им. А.В.Луначарского (мастерская С.Н.Арцыбашева), а в 1998 — режиссерский факультет ВГИК им. С.А.Герасимова (мастерская Е.И.Ташкова). Дипломным спектаклем для молодого актера стали «Три сестры» по пьесе Чехова, где он сыграл роль Солёного.

Актриса театра и кино Ольга Битюцкая в разговоре с NEWS.ru рассказала, что знала Вашедского еще до театра. Будущие коллеги познакомились как раз в 1988 году, когда только начинали карьеру и учились в ГИТИС.

«Знакомы мы 36 лет, больше полжизни моей. С тех пор мы поддерживали связь, общались, хотя на какое-то время наши пути разошлись. Художественный руководитель театра „Содружество актеров Таганки“ Николай Губенко, куда Виталий пришел практически сразу после его основания, очень его уважал. Позже Николай Николаевич порекомендовал, пригласил туда и меня, и с 2009 года мы плотно работали с ним в театре», — вспоминал Битюцкая.

Актриса добавила, что сыграла с Вашедским не мало ролей и считает его уникальным актером. По мнению артистки, ее коллега во многом был не раскрытый, не востребованный, хотя всю жизнь посвятил актерскому мастерству.

Вашедский сотрудничал с такими театрами как «Всесоюзные творческие мастерские», «Сатирикон», Театр комедии под руководством С.Н.Арцыбашева, МХАТ им. А.П.Чехова, «Арлекин», МТЮЗ, «Содружество актёров Таганки» и другими. В последние годы Вышедский участвовал в спектаклях «Мастер и Маргарита», «ВВС», «Четыре тоста за Победу» и других постановках.

Как режиссер в 1995 году снял короткометражный фильм «Импровизация на тему» о детском музыкальном колледже в Щербинке Московской области. Картина была удостоена первой премии на фестивале Вальдорфских школ в городе Бремене (Германия) в 1996 году.

Зрители нескольких поколений знают Вашедского по ролям не только в спектаклях, но и в фильмах и сериалах. Фильмография актера насчитывает около ста разноплановых работ. Вашедский примерял на себя и образ хулигана в картине «Как живете, караси?», и преданного друга в «Дюба-дюба», и телохранителя в «Д.Д.Д. Досье детектива Дубровского», однако наибольшую популярность получил после того, как сыграл майора Буряка в «ДМБ».

В послужном списке Вашедского есть такие картины как «Романовы. Венценосная семья», «Дальнобойщики», «Воровка-2. Счастье напрокат», «Возвращение Мухтара-12», «Бой с тенью», «Ландыш-серебристый-2», «След», «Савва Морозов», «Марш Турецкого» (4 сезон), «Гражданин начальник-3». Кроме того, актер часто играл эпизодические роли, например, в «Охоте на изюбря» и в «Солдатах-7».

В числе последних работ актера картины «Охотница» и «Вирус». Артист также несколько раз принимал участие в съемках в документальных фильмов о советском кино и истории. В 2024 году в производстве находятся два проекта, в которых был задействован Вашедский: «По зову сердца» и «Остров Юрьева».

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