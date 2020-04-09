Умер заслуженный артист России Сергей Комаров

https://static.news.ru/photo/70352016-7a81-11ea-b838-fa163e074e61_660.jpg Сергей Комаров (справа) Фото: teatrarmii.ru

Артист оркестра Центрального академического театра Российской армии Сергей Комаров умер 9 апреля 2020 года. Мужчина долгое время боролся с тяжёлой болезнью.

Сергей Николаевич был замечательный, искренний и душевно щедрый человек, которого любили и уважали все сотрудники театра, — говорится на официальном сайте учреждения культуры.

Заслуженный артист России трудился в Театре Армии с 1972 года. Он выступал в отдалённых гарнизонах РФ, а также в Чехословакии, Германии, Польше, Венгрии, Болгарии. Покойный также был в горячих точках: в Афганистане и Чечне. О дате и месте прощания с Комаровым объявят в ближайшее время.

Ранее NEWS.ru сообщал, что народная артистка России и Мордовии Мария Антонова скончалась после продолжительной болезни в возрасте 93 лет.