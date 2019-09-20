https://static.news.ru/photo/da9d46bc-dbae-11e9-8f8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Певец Анатолий Бородин умер в Краснодаре в возрасте 80 лет. Причина смерти пока не уточняется.

Прощание с артистом состоится в краснодарском музыкальном театре «Премьера» 23 сентября, сообщил портал ГТРК « Кубань ».

Бородин родился в 1939 году. Службу в армии проходил в качестве солиста образцово-показательного оркестра. В 1970 году он переехал в Краснодар, где стал солистом-вокалистом местного театра оперетты.

Бородин также снимался в кино. Он играл в фильмах «Из жизни Фёдора Кузькина» Станислава Ростоцкого, «Супермен» Валерия Харченко и «Убийство на «Ждановской» Суламбека Мамилова.

20 сентября из жизни ушла народная артистка СССР, солистка Мариинского театра, почётный гражданин Санкт-Петербурга Ирина Богачёва. Ей тоже было 80 лет, писал News.ru.