Умер ведущий солист театра «Кремлевский балет» Умер ведущий солист театра «Кремлевский балет» Анатолий Соя

Ведущий солист театра «Кремлевский балет» Анатолий Соя / Фото vk.com/kremlinpalace

Ведущий солист театра «Кремлевский балет» Анатолий Соя умер на 23-м году жизни 24 мая, сообщается на странице Государственного Кремлевского дворца в соцсети «ВКонтакте». Там не сообщили официальную причину смерти, однако друг артиста Даниил Кудрявцев отметил в соцсетях, что Соя умер в результате отравления бытовым газом.

Нет слов, чтобы выразить эту невосполнимую и страшную утрату. Мы выражаем свои самые искренние соболезнования родителям, родным и друзьям погибшего, а также коллективу «Кремлевского балета», — указывается в сообщении.

В 2017 году Анатолий Соя окончил Московскую государственную академию хореографии. После окончания обучения он присоединился к труппе театра «Кремлевский балет». Артист дебютировал на сцене в мая 2019 года: он исполнил партию принца Зигфрида в балете «Лебединое озеро». Соя также танцевал сольную партию в «Щелкунчике».

В декабря в возрасте 76 лет умер хореограф сборных СССР и России по фигурному катанию Александр Матвеев. Матвеев, в прошлом солист балета Кировского театра, длительное время работал со всеми парами тренера Тамары Москвиной. Вместе с тренером Олегом Васильевым он готовил олимпийских чемпионов Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина.