Умер прыгавший в жерло вулкана ведущий РЕН ТВ

Телеканал РЕН ТВ сообщил о смерти своего ведущего Алексея Каминанте. Журналист, которого не пугали даже прыжки в жерло вулкана, скончался в возрасте 50 лет.

О причинах смерти не сообщается. Известно, что ведущий умер в пятницу, 9 июля.

Российским зрителям Каминанте известен по выпускам экстремально-познавательного шоу «Невероятно интересные истории». Он участвовал в нём с августа 2020 года.

Алексей Каминанте буквально заново открыл для нас Америку. И не менее захватывающей и невероятно интересной была его жизнь, — говорится в сообщении.

Телеканал отметил, что ведущий являлся профессиональным путешественником. Каминанте мог правильно понимать чужой язык и обладал хорошим чувством юмора. В сообщении говорится, что ведущий побывал в 79 странах.

Это был энергичный, жизнерадостный и смелый человек и исследователь, которого не пугали прыжки в жерло вулкана или сплав по бурлящим рекам Латинской Америки, — заключили его коллеги.

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