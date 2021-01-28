Умер Василий Лановой

Народный артист Советского Союза Василий Лановой умер в возрасте 87 лет, сообщила его жена, актриса Ирина Купченко.
Василий Семёнович скончался, — сказала она журналистам ТАСС.
Подробностей произошедшего в настоящий момент неизвестно. Однако ещё днём СМИ сообщали, что мужчина перенёс в больнице клиническую смерть.
Состояние артиста начало ухудшаться около суток назад, хотя ранее врачи говорили, что он справляется с болезнью и находится в стабильном состоянии.
Ланового и его жену Ирину Купченко госпитализировали с подозрением на COVID-19 в начале января.
28 января друг Ланового народный артист РФ, депутат Мосгордумы Евгений Герасимов подтвердил данные о подключении актёра к аппарату ИВЛ. Он также сообщил, что состояние артиста оценивается врачами как очень тяжёлое.
Народный артист СССР, Герой Труда РФ Василий Лановой родился 16 января 1934 года. Работал в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова. Являлся председателем попечительского совета патриотической акции «Бессмертный полк», заведующим кафедрой сценической речи и профессором Театрального училища им. Щукина, писал NEWS.ru.