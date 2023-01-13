Умер театральный режиссер и сценарист Алексей Литвин

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Алексей Литвин

Умер театральный режиссер и сценарист Алексей Литвин, сообщил ТАСС со ссылкой на актрису Елену Бирюкову. Деятеля культуры не стало на 61-м году жизни после десяти лет борьбы с тяжелой болезнью.

Да, умер. Он очень долго болел, в течение 10 лет, — сказала Бирюкова.

Известно, что Литвин был выпускником мастерской Леонида Хейфеца (ГИТИС). Долгое время сценарист работал с Белгородским государственным академически драматическим театром им. М. С. Щепкина, Одесским русским драматическим театром.

Кроме того, он ставил спектакли в театре Российской армии, Театре им. Маяковского, Театре им. К. С. Станиславского, Театре им. А. С. Пушкина, Театре им. Моссовета, Театре на Малой Бронной и других театрах страны.

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