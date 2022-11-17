Умер сын писателя Аркадия Инина

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Аркадий Инин

Сын писателя и сатирика Аркадия Ини на Константин умер в возрасте 43 лет в Турции. Он ушел из жизни в день рождения своей покойной матери Инны Ивановой, 13 ноября. О смерти сына писателя сообщил в соцсетях его друг, известный фотограф Геннадий Авраменко.

Причиной смерти сына писателя стала остановка сердца. Авраменко сообщил, что в последние годы Константин Инин работал на Украине и «не мог не переживать» за происходящие в стране события. Также его состояние усугублялось лишним весом, считает друг сына писателя.

Сказали, что сердце не выдержало. То ли его не хватило на большого во всех отношениях Костю, то ли взорвалось от всего происходящего. <...> Избыточный гигант Инин не умел на минималках, если обнимал, то до хруста, если бухал, то до последнего, если стригся, то наголо, — написал фотограф.

Поэтесса Вера Полозкова, с которой Константин Инин в юности учился в МГУ и был очень близок, посвятила ему пост в своем блоге и поделилась архивными фотографиями. Она назвала своего друга человеком. которому «было много дано».

Сегодня юность захлопнулась, как сундук, для многих десятков человек, часами хохотавших на подоконнике у тебя в кухне на Черняховского. Лети легко, — написала Полозкова.

У Аркадия Инина остался еще один сын — Вадим. Сам 84-летний писатель не комментирует смерть Константина.

В прошлом году Аркадий Инин попал в больницу с диагнозом рак лимфатических узлов. Близкие считают, что юмориста подкосила смерть любимой жены. С Инной Ивановой Инин прожил более 60 лет. Она не стала в свое время брать фамилию мужа, отшучиваясь, что Инна Инина — смешно даже для юмориста.