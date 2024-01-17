Умер сыгравший Сталина заслуженный артист России Исполнитель роли Сталина в фильме «Зоя» Вонтов скончался на 74-м году жизни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге скончался заслуженный артист России Александр Вонтов, который запомнился зрителям по роли Иосифа Сталина в фильме «Зоя», сообщила пресс-служба театра имени Комиссаржевской. Ему было 73 года. Дата и место прощания с актером будут объявлены позже.

Театр им. В. Ф. Комиссаржевской с прискорбием сообщает, что сегодня ушёл из жизни заслуженный работник культуры, заслуженный артист России Александр Борисович Вонтов, — говорится в сообщении.

Вонтов служил в петербургском театре с 1977 года. За свою карьеру артист сыграл на сцене более 80 ролей. В театре назвали Вонтова ответственным и преданным делу актером, смерть которого стала для всех тяжелейшим ударом.

Яркий, строгий, остроумный, Александр Борисович навсегда останется в наших сердцах. Известие о его уходе — тяжелейший удар для нас, — заявили представители театра.

Ранее скончался советский и российский актер Владимир Кузенков. Артист ушел из жизни в возрасте 83 лет. Он служил в труппе Ермоловского театра с 1976 года, на сцене которого сыграл десятки ролей. Среди них спектакли «Василиса Мелентьева», «Демон», «Прибайкальская кадриль» и другие постановки.