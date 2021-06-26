Умер сыгравший царя Ивана III актёр Леонид Топчиев

Советский и российский актёр Леонид Топчиев умер в возрасте 91 года. Покойный известен по картине «Хождение за три моря» (1958), где сыграл русского царя Ивана III, передаёт KP.RU.

По информации издания, тело артиста нашли в квартире на Нахимовском проспекте в Москве. Приехавшие медики не нашли признаков насильственной смерти. По предварительной версии, мужчина скончался от естественных причин. Его тело направили в морг для экспертизы.

Топчиев служил во МХАТе имени Горького, исполнял роли в спектаклях по произведениям Антона Чехова и Михаила Булгакова, снялся в лентах «Борец и клоун», «Олеко Дундич», «Казаки». Одним из самых знаменитых образов артиста стал великий князь Московский Иван Васильевич III в «Хождении за три моря», номинированном на «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском фестивале в 1958-м.

Накануне скончалась народная артистка России, актриса МХТ им. Чехова Ольга Барнет. Ей было 69 лет. Согласно желанию актрисы публичного прощания с ней проводиться не будет.

Ольга Барнет — дочь кинорежиссёра Бориса Барнета и актрисы Аллы Казанской. В 1972 году окончила театральное училище имени Щукина и была принята в труппу МХТ. Также она играла в Театре Олега Табакова.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге умер актёр сериала «Улицы разбитых фонарей» Александр Лесков. Массовому зрителю он знаком по ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Спецназ» и другим.