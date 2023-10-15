Умер советский оперный певец Александр Востряков

Фото: Социальные сети

Александр Востряков

14 октября ушел из жизни оперный певец, народный артист Украинской ССР Александр Востряков, сообщил художественный руководитель Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко. В январе ему бы исполнилось 80 лет.

Ушел в вечность выдающийся певец и педагог, многолетний солист Национальной оперы Украины, народный артист Украины, профессор Александр Андреевич Востряков, — написал Соловьяненко.

Востряков окончил Харьковский институт искусств им. Котляревского. Жителям постсоветсткого пространства он знаком как солист Днепропетровского, а затем Киевского театра оперы и балета. За свою карьеру он исполнил около 50 партий в операх русских, украинских и зарубежных композиторов.

Ранее стало известно о смерти российской актрисы театра и кино Галины Байнякшиной. Артистка скончалась на 84-м году жизни. Байнякшина играла в театральных постановках «Морозко» и «Любовь и голуби». Отмечается, что артистка умерла еще 9 октября из-за продолжительной болезни.

1 октября стало известно, что умер народный артист России Виталий Коняев. Ему было 86 лет. Он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и поступил на службу в Малый театр, где играл всю жизнь. Зрителю наиболее известна его роль командира артиллерийской батареи в фильме «Тишина» Владимира Басова.