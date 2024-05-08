Умер советский актер из «Кремлевских курсантов» Актер Эвалд Аавик из «Кремлевских курсантов» умер на 84-м году жизни

Советский актер Эвалд Аавик, запомнившийся зрителям по роли старшего инженера Забелина в фильме «Кремлевские курсанты», умер в возрасте 83 лет, сообщила пресс-служба Тартуского Нового театра в Эстонии. Причины смерти артиста не называются.

Аавик работал в театре Ванеймуне в Тарту с 1966 по 1985 годы, после чего он стал актером театра Угала в городе Вильянди. В 1982 году ему присвоили звание заслуженного артиста Эстонской ССР. Карьеру в кино Аавик начал в 1986 году. Зрители могли увидеть его в таких картинах, как «Скорпион», «Люди в солдатских шинелях», «Гнездо на ветру» и прочее.