Умер певец Юрий Шатунов

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Юрий Шатунов

Умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов, ему было 48 лет. Предположительно, музыкант скончался от острой сердечной недостаточности, пишет URA.RU. Артист скончался в машине скорой помощи, отметили в ТАСС.

Также URA.ru отметили, что в официальной биографии артиста говорится, что он родился в карете скорой помощи по пути в роддом.

Пресс-секретарь музыканта Аркадий Кудряшов сообщил ТАСС, что артист скончался в карете скорой помощи.

По другим данным, Шатунов скончался в Домодедовской больнице в Подмосковье.

По данным Mash, артист скончался от инфаркта миокарда. Там утверждают, что Шатунов вызвал скорую 22 июня в 23 часа в связи с проблемами с сердцем. Приехавшие врачи выявили острый трансмуральный инфаркт миокарда.

Юрий Шатунов родился 6 сентября 1973 в посёлке Пятки (Башкирская ССР). В подростковом возрасте, после смерти его матери, в 1986 году он попал в Оренбургский интернат. Именно внутри его стен Шатунов окунулся в творчество, при этом не имея музыкального образования. После того как музыкант познакомился со своими музыкальными единомышленниками, они в составе сформированной группы «Ласковый май» стали записывать музыку на магнитофон. Их песни случайно услышал продюсер Андрей Разин, после чего занялся руководством группы. Считается, что культовая российская группа «Ласковый май» «родилась» в 1988 году. С тех пор песни этой группы стали массово покорять сердца советских слушателей, а Юрий Шатунов приобрел огромную популярность.

Фото: Александр Шогин /ТАСС Группа «Ласковый май». На первом плане (слева направо): композитор, поэт, основатель группы Сергей Кузнецов и солист Юрий Шатунов, 1989 год Фото: Александр Шогин /ТАСС. Группа «Ласковый май». На первом плане (слева направо): композитор, поэт, основатель группы Сергей Кузнецов и солист Юрий Шатунов, 1989 год Фото: Роберт Нетелев/ТАСС Солист группы «Ласковый май» 15-летний Юра Шатунов Фото: Роберт Нетелев/ТАСС. Солист группы «Ласковый май» 15-летний Юра Шатунов Фото: Юрий Шатунов, 1989 год Фото: Юрий Шатунов, 1989 год. Фото: Tatiana Morozova/Russian Look Юрий Шатунов после концерта «Легенды Ретро FM — 2006« в СК »Олимпийский» Фото: Tatiana Morozova/Russian Look. Юрий Шатунов после концерта «Легенды Ретро FM — 2006« в СК »Олимпийский» Фото: Антон Белицкий/РИА Новости Певец Юрий Шатунов в спортивном комплексе «Олимпийский« во время выступления на фестивале »Авторадио Дискотека 80-х», 2009 год Фото: Антон Белицкий/РИА Новости. Певец Юрий Шатунов в спортивном комплексе «Олимпийский« во время выступления на фестивале »Авторадио Дискотека 80-х», 2009 год Фото: Алексей Филиппов/ТАСС Певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год Фото: Алексей Филиппов/ТАСС. Певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год Фото: Алексей Филиппов/ТАСС Бизнесмен Андрей Разин и певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год Фото: Алексей Филиппов/ТАСС. Бизнесмен Андрей Разин и певец Юрий Шатунов на премьере фильма В. Виноградова «Ласковый май», 2009 год Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look На съемках «Песни года — 2011» Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look. На съемках «Песни года — 2011» Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певец Юрий Шатунов на шоу-концерте «Песня года — 2013» Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС. Певец Юрий Шатунов на шоу-концерте «Песня года — 2013» Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Певец Юрий Шатунов во время выступления на вечере песен певца Димы Билана, 2021 год Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС. Певец Юрий Шатунов во время выступления на вечере песен певца Димы Билана, 2021 год

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