Умер рок-музыкант Том Верлен

Фото: Global Look Press/ © Daniel DeSlover

В США умер гитарист, лидер группы Television Том Верлен. Ему было 73 года. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на Джесси Пэрис Смит, дочь коллеги Верлена Патти Смит.

По словам Смит, музыкант скончался после непродолжительной болезни. Точную причину смерти она не указала.

Том Миллер (настоящая фамилия музыканта) родился в декабре 1949 года в Дэнвилле штат Нью Джерси. Он играл на гитаре и фортепиано. Свой псевдоним взял в честь поэта Поля Верлена. В 1973 году основал группу Television, песни которой, созданные Верленом, оказали значительное влияние на мировую рок-сцену. До своего распада группа выпустила два альбома, а в 1990-х воссоединилась для записи третьего.

Также Веhлен участвовал в записях песен Патти Смит, которую называют «крестной мамой панк-рока» за ее альбом Horses, значительно способствовавший появлению названного жанра. К занятиям музыкой Смит подтолкнуло творчество Television. Также их с Верленом связывали близкие отношения.

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