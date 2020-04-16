Умер режиссёр Александр Радов

https://static.news.ru/photo/4224d0ee-8018-11ea-aae3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Радов/facebook.com

16 апреля из жизни ушёл режиссёр-документалист Александр Радов. Его картины запомнились миллионам зрителей.

Радов как продюсер руководил студией «Фишка-фильм» — творческим объединением, которое вошло в число крупнейших производителей документалистики и телепродукции в России, передаёт телеканал «Культура».

Александр Радов родился 23 июля 1940 года. Окончил Московский автомеханический институт по специальности инженер-механик. Но продолжил деятельность уже как гуманитарий. Учился в аспирантуре Новосибирского университета по специальности «прикладная социология», защитил кандидатскую диссертацию по философии, а также занимался журналистикой.

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