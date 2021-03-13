Умер режиссёр Александр Гетман

https://static.news.ru/photo/c1a88ac6-840a-11eb-84e8-96000091f725_660.jpg Фото: unsplash.com

Заслуженный деятель искусств России, режиссёр Александр Гетман скончался в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается на странице театра «На Литейном» в социальной сети «ВКонтакте».

12 марта 2021 года не стало Александра Владимировича Гетмана — заслуженного деятеля искусств России, актёра, режиссёра и киносценариста, — говорится в сообщении.

Гетман возглавлял театр «На Литейном» на протяжении 15 лет. В годы его руководства постановки получили три премии «Золотая маска», пять высших театральных премий Петербурга «Золотой софит» и Государственную премию. В 2012 году он покинул театр и занялся литературной деятельностью.

В начале 2000-х Александр Гетман стал сооснователем театрального фестиваля «Пять вечеров» имени драматурга и сценариста Александра Володина. Причина смерти режиссёра не сообщается.

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