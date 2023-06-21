Умер режиссер клипов группы «Чайф» Умер режиссер Котельников, снимавший клипы для групп «Чайф» и Bad Boys Blue

Фото: Социальные сети Кирилла Котельникова

Кирилл Котельников

Уральский режиссер игрового и документального кино Кирилл Котельников скончался в возрасте 58 лет, сообщили музыканты из группы «Чайф» во «ВКонтакте». Причины смерти не называются. По данным СМИ, в последние годы режиссер страдал от тяжелой болезни.

Опечалены уходом нашего товарища Кирилла Котельникова. <...> Сколько еще было планов... Кирилл из тех светлых людей, с которыми хочется дружить, общаться и работать. Все это у нас было. Спасибо, Кирилл, — говорится в сообщении группы «Чайф».

Котельников может быть известен широкому зрителю как режиссер большинства клипов групп «Чайф». В музыкальном коллективе особенно отметили важность работ «Сон в красном тереме», «Все девушки Бонда», «С чего начинается Родина», «Не передовая», «Гриша Субботин» и «Картонная пристань». Также Котельников участвовал в записи клипов для немецкого коллектива Bad Boys Blue.

18 июня стало известно о смерти бывшего гитариста группы «Земляне» Сергея Колчина, он скончался на 46-м году жизни. Помимо «Землян» Колчин также играл на гитаре в группах «Лицей» и «Акустик-Бэнд» и исполнял каверы на известные песни отечественных и зарубежных артистов. Причины смерти музыканта не называются.