Умер публицист и литературный критик Александр Казинцев

https://static.news.ru/photo/1cfaf90e-38a2-11eb-be0d-fa163e074e61_660.jpg Александр Казинцев Фото: Александр Стручков/wikimedia.org

На 68-м году жизни скончался критик и публицист Александр Казинцев. Причины его смерти неизвестны.

Он был талантлив буквально во всём. В молодости Александр Казинцев писал очень яркие стихи. Позже он с азартом занялся литературной критикой. Не было ему равных и в публицистике, — говорится на сайте «Литературной России».

Казинцев работал заместителем главного редактора в журнале «Наш современник», печатался в журналах «Дневник современника», «Литературное обозрение», «Вопросы литературы», а также в газетах «Завтра», «Литературная Россия», «Литературная газета» и других.

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