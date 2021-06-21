Умер поэт-метареалист Александр Ерёменко

Поэт-метареалист Александр Ерёменко умер в возрасте 70 лет. О его кончине сообщила в Facebook супруга Галина Рыбакова.

Только что ушёл из жизни поэт Александр Ерёменко, — написала она утром 21 июня.

Александр Викторович родился в деревне Гоношиха Алтайского края. После средней школы и службы на флоте он поступил на заочное отделение Литературного института имени А. М. Горького, но не окончил его. В 1974 году переехал в Москву, и уже в середине 80-х он вместе с поэтами Алексеем Парщиковым и Иваном Ждановым создал неформальную литературную группу «метаметафористов».

Ерёменко был представителем метареализма — течения в поэзии в конце XX века. Он также удостоен премии имени Бориса Пастернака. В последние годы поэт редко публиковался. Наиболее популярными считаются его сборники стихов «Горизонтальная страна», «Инварианты», «На небеса взобравшийся старатель».

Ранее стало известно, что траурная церемония прощания с актёром Андреем Егоровым прошла в Театре Российской Армии. Звезду сериалов «Оптимист», «Убойная сила», «Смерш» проводили в последний путь его друзья и коллеги.