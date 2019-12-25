https://static.news.ru/photo/538b3546-273d-11ea-b377-fa163e074e61_660.jpg Владимир Бушин Фото: Андрей Гореловский/ТАСС

Российский писатель и поэт Владимир Бушин скончался на 96-м году жизни.

Скончался известный публицист, критик, поэт, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны Владимир Сергеевич Бушин. Он был хорошим другом нашей редакции, — говорится в сообщении «Литературной газеты».

Бушин работал в изданиях «Прада», «День», «Молния», «Дружба народов», «Литературная Россия» и других.

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