Российский писатель и поэт Владимир Бушин скончался на 96-м году жизни.
Скончался известный публицист, критик, поэт, общественный деятель, участник Великой Отечественной войны Владимир Сергеевич Бушин. Он был хорошим другом нашей редакции, — говорится в сообщении «Литературной газеты».
Бушин работал в изданиях «Прада», «День», «Молния», «Дружба народов», «Литературная Россия» и других.
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