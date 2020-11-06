«Литература — это искусство избегать слов»: умер сатирик Михаил Жванецкий

Сегодня, 6 ноября, ушёл из жизни известный писатель-сатирик, сценарист и исполнитель своих произведений Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет. Он является обладателем званий народного артиста Украины и народного артиста РФ.
Злободневные и яркие высказывания Жванецкого, которые ставили своей целью не только рассмешить слушателей, но и побудить их к размышлению над чем-то важным, навсегда останутся в нашей памяти и истории. Жизнь и карьерный путь талантливого сатирика — в галерее NEWS.ru.
Yury Pilipenko/Russian Look/Global Look Press
С женой Натальей Суровой
Виталий Белоусов/РИА Новости
Natalia Shakhanova/Global Look Press
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
Natalia Shakhanova/Global Look Press
С Андреем Максимовым во время выступления
Genrietta Peryan/Russian Look/Global Look Press
Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press
Andrei Ladygin/Russian Look/Global Look Press
С Беллой Ахмадулиной
Genrietta Peryan/Russian Look/Global Look Pres
Andrei Ladygin/Russian Look/Global Look Press
С Никитой Михалковым
Галина Кмит/РИА Новости
Genrietta Peryan/Russian Look/Global Look Press