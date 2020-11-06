«Литература — это искусство избегать слов»: умер сатирик Михаил Жванецкий

Сегодня, 6 ноября, ушёл из жизни известный писатель-сатирик, сценарист и исполнитель своих произведений Михаил Жванецкий. Ему было 86 лет. Он является обладателем званий народного артиста Украины и народного артиста РФ.

Злободневные и яркие высказывания Жванецкого, которые ставили своей целью не только рассмешить слушателей, но и побудить их к размышлению над чем-то важным, навсегда останутся в нашей памяти и истории. Жизнь и карьерный путь талантливого сатирика — в галерее NEWS.ru.

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