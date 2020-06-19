Умер писатель Карлос Руис Сафон

https://static.news.ru/photo/c97c47ce-b21e-11ea-9fd3-fa163e074e61_660.jpg Карлос Луис Сафон Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Умер испанский писатель Карлос Руис Сафон. Ему было 55 лет.

В Facebook автора говорится, что Руис Сафон скончался в своём доме в Лос-Анджелесе. Отмечается, что он боролся с раком.

Писатель родился в Барселоне в 1964 году. Он известен как автор книги «Тень ветра», которая стала первым романом в саге «Кладбище книг». Циклу также принадлежат произведения «Игра ангела», «Узник неба» и «Лабиринт призраков». Романы автора переведены на более чем 40 языков и продаются в более чем 50 странах.

Как писал NEWS.ru, новый роман французского писателя Фредерика Бегбедера выйдет со смайликом вместо заглавия на обложке. Автор условно называет своё произведение «Человек, который умер от смеха».