Умер писатель Алексей Михеев

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Российский писатель и литературный критик Алексей Михеев умер в возрасте 67 лет. Его жена Наталья Кириченко на своей странице в Facebook написала, что это произошло в пятницу.

Четырнадцать лет он боролся с последствиями обширного инфаркта. Не раз жизнь висела на ниточке, но Лёша мужественно выкарабкивался. А вчера вот ниточка оборвалась. Знаю, что для многих из вас это шок, как и для нашей семьи. О дате, времени и месте прощания напишу позже, — сообщила жена писателя, пишет «Российская газета».

Писатель родился в Москве 11 февраля 1953 года. Получил экономическое образование и закончил аспирантуру Института языкознания АН СССР. Он был преподавателем в РГГУ, работа в Минкультуры, Академии наук и на радио «Эхо Москвы». Также являлся главредом журнала «Иностранная литература», вёл авторскую рубрику «Информация к размышлению. Non-fiction с Алексеем Михеевым». Состоял в жюри «Большой книги».

Как писал NEWS.ru, в России на 82-м году жизни скончалась профессор Мичуринского аграрного университета Галина Усова. Она была праправнучкой Александра Пушкина.