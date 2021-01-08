Умер народный художник СССР Валентин Сидоров

https://static.news.ru/photo/c234e690-5275-11eb-9440-fa163e074e61_660.jpg Фото: Алексей Филиппов/ТАСС

Профессор Московского государственного академического художественного института (МГАХИ) имени Сурикова, народный художник СССР Валентин Сидоров скончался на 93-м году жизни.

Сегодня утром после тяжёлой болезни ушёл из жизни замечательный русский живописец, академик, прекрасный писатель, выпускник и профессор нашего института Валентин Михайлович Сидоров, — говорится на странице МГАХИ в Facebook.

Художник родился 5 мая 1928 года. Он возглавлял Союз художников России с 1987 по 2009 год. С 2009 года был почётным председателем союза. С 1994 года Сидоров преподавал в МГАХИ имени Сурикова.

Его работы были представлены в Третьяковской галерее, Тверской областной картинной галерее и в Русском музее. Среди известных картин художника — «Потянулись птицы к югу», «Святая гора», «Берёзовый ветер», «Ненастный день. Коровино» и другие.

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