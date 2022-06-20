Умер народный артист СССР Регимантас Адомайтис

Фото: Валентин Мастюков /Фотохроника ТАСС/

Регимантас Адомайтис, 1985 год

Умер актер театра и кино, народный артист СССР и Литвы Регимантас Адомайтис, сообщило Министерство культуры прибалтийского государства. Ему было 85 лет.

Мы потеряли преданного своей профессии и призванию рыцаря культуры — актера театра и кино, который многие десятилетия радовал нас своим неповторимым талантом, — заявил министр культуры Симонас Кайрис.

Большую известность актеру принесли роли в советских фильмах — «Никто не хотел умирать», «Король Лир», «Из жизни отдыхающих», «Трест, который лопнул», «Зеленый фургон», «Досье человека в „Мерседесе“», «Трудно быть богом» и т. д.

Ранее пресс-служба Министерства образования, науки, культуры и спорта Армении сообщила, что на 81-м году жизни скончался снимавшийся в «Бриллиантовой руке» советский актер, народный артист Армянской ССР и Республики Армения Рафаэль Котанджян. Причина смерти артиста не называлась.