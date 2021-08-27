Умер народный артист РСФСР Роман Громадский

Народный артист РСФСР Роман Громадский скончался на 81-м году жизни. Об этом сообщил генеральный директор театра-фестиваля «Балтийский дом» Сергей Шуб, передаёт ТАСС.

Он тяжело болел, находился в реанимации, — сказал Шуб.

По его словам, причиной смерти актёра стал инсульт.

Прощание с артистом пройдёт в театре «Балтийский дом». Дата прощания, а также место похорон уточняются.

Роман Громадский (фамилия при рождении — Владимиров) родился в Ленинграде 18 декабря 1940 года. В 1966-м он окончил Ленинградский институт театра, музыки и кинематографии, а после этого был зачислен в труппу Ленинградского государственного театра имени Ленинского Комсомола, который сейчас носит название «Театр-фестиваль «Балтийский дом». В 1983 году Громадскому присвоили звание народного артиста РСФСР.

Ранее сообщалось, что умер артист Денис Карасёв. Ему было 57 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. В момент трагедии мужчина находился дома и внезапно почувствовал себя плохо. Он смог вызвать скорую помощь, но медики не смогли ему помочь.