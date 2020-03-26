https://static.news.ru/photo/5ba5b576-6f40-11ea-bbbc-fa163e074e61_660.jpg Юрий Кукес Фото: Росгосцирк/facebook.com

Умер Юрий Кукес, председатель правления «Гильдии артистов циркового искусства» и народный артист России. Ему было 69 лет.

Кукес скончался после тяжёлой и продолжительной болезни, сообщается на сайте Росгосцирка.

В наших сердцах навсегда сохранится добрая память об этом чудесном человеке и замечательном артисте, — говорится в сообщении.

Кукес проработал в цирковой индустрии более 50 лет. Долгое время он трудился в Японии и был награждён медалью Императора Японии как лучший артист года за достижения в области искусства. С 2014 года был председателем правления «Гильдии артистов циркового искусства» и последние годы возглавлял театр «Уголок дедушки Дурова».

Как писал NEWS.ru, Национальный цирк Украины первым в стране отказался от номеров с участием животных. Министр культуры, молодёжи и спорта Владимир Бородянский в конце декабря 2019 года заявлял о том, что в течение 2020 года государственные цирки откажутся от номеров с животными.